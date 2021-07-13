УЕФА назвал состав символической сборной Евро-2020
Пять футболистов сборной Италии вошли в символическую сборную чемпионата Европы, сообщается на сайте УЕФА.
Финал Евро-2020, в котором встретились сборные Италии и Англии, пишет ru.oxu.az, прошел в воскресенье на стадионе "Уэмбли" в Лондоне и завершился победой итальянской команды в серии пенальти.
В символическую сборную были включены пять победителей турнира: вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитники Леонардо Бонуччи и Леонардо Спинаццола, полузащитник Жоржиньо и форвард Федерико Кьеза.
Помимо итальянцев, в сборную попали Кайл Уокер, Харри Магуайр, Рахим Стерлинг (все - Англия), Пьер-Эмиль Хейбьерг (Дания), Педри (Испания) и Ромелу Лукаку (Бельгия).
21:16 13/07/2021
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