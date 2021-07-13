







Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время встречи с главой организационного комитета ОИ-2020 в Токио Сэйко Хасимото перепутал японцев с китайцами, пишет Sputnik.





"МОК находится с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении изо всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех – для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан", - сказал Бах, обозначая стоящие перед организаторами задачи.





Скорее всего, это была просто оговорка, поскольку главе МОК сейчас приходится отрабатывать организационные вопросы и зимней Олимпиады-2022, которая в феврале пройдет в Пекине.





Бах также заявил, что Токио стал самым подготовленным городом за всю историю Олимпийских игр. И отметил, что этот факт является наиболее значимым в сложившихся непростых условиях. Вместе с тем он подчеркнул, что говорить о том, что задача по организации ОИ-2020 полностью выполнена, "можно будет тогда, когда атлеты покинут Токио".





Олимпиада в Токио





Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов. Иностранных болельщиков на трибуны не допустят. Японские власти решили, что со зрителями пройдут только 26 соревнований, при пустых трибунах – 724.





Напомним, в Токио уже прибыла первая белорусская команда – по плаванию. Оставшаяся делегация – около 100 человек – прилетит в ближайшие дни.











