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Настоящий конфуз: глава МОК Томас Бах оговорился, назвав японцев китайцами

Следующие Игры – правда, зимние – должны состояться через полгода в Пекине, в связи с чем Томасу Баху приходится быть активно занятым в организационных вопросах сразу двух соревнований.



Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах во время встречи с главой организационного комитета ОИ-2020 в Токио Сэйко Хасимото перепутал японцев с китайцами, пишет Sputnik.

"МОК находится с вами в одной лодке. Мы плывем с вами в одном направлении изо всех своих сил. И нашей общей задачей является проведение безопасных Игр для всех – для спортсменов, для членов делегаций и, что наиболее важно, для китайских людей... японских граждан", - сказал Бах, обозначая стоящие перед организаторами задачи.

Скорее всего, это была просто оговорка, поскольку главе МОК сейчас приходится отрабатывать организационные вопросы и зимней Олимпиады-2022, которая в феврале пройдет в Пекине.

Бах также заявил, что Токио стал самым подготовленным городом за всю историю Олимпийских игр. И отметил, что этот факт является наиболее значимым в сложившихся непростых условиях. Вместе с тем он подчеркнул, что говорить о том, что задача по организации ОИ-2020 полностью выполнена, "можно будет тогда, когда атлеты покинут Токио".

Олимпиада в Токио


Летняя Олимпиада в Токио была перенесена на 2021 год из-за коронавируса и пройдет с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта – 33, и категориям – 339. Планируется участие около 19 тысяч спортсменов. Иностранных болельщиков на трибуны не допустят. Японские власти решили, что со зрителями пройдут только 26 соревнований, при пустых трибунах – 724.

Напомним, в Токио уже прибыла первая белорусская команда – по плаванию. Оставшаяся делегация – около 100 человек – прилетит в ближайшие дни.
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