Максим Мирный - в числе кандидатов на избрание в комиссию атлетов МОК





Избрание новых 30 членов комиссии атлетов состоится во время летних Олимпийских игр в Токио.





Ранее от Беларуси на включение в комиссию атлетов МОК претендовал фристайлист Дмитрий Дащинский, пишет Прессбол.





Комиссия атлетов МОК представляет интересы спортсменов на Играх. Она является своего рода связующим звеном между ними и руководством МОК. Основной миссией комиссии является гарантия того, чтобы мнение спортсменов было ключевым при принятии решений в сфере олимпийского движения. Члены комиссии также принимают участие в оценке олимпийской спортивной программы, городов — кандидатов Игр, следят за их организацией.























