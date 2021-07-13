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Максим Мирный - в числе кандидатов на избрание в комиссию атлетов МОК

Олимпийский чемпион, известный белорусский теннисист Максим Мирный включен в список кандидатов в комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК).


Избрание новых 30 членов комиссии атлетов состоится во время летних Олимпийских игр в Токио.

Ранее от Беларуси на включение в комиссию атлетов МОК претендовал фристайлист Дмитрий Дащинский, пишет Прессбол.

Комиссия атлетов МОК представляет интересы спортсменов на Играх. Она является своего рода связующим звеном между ними и руководством МОК. Основной миссией комиссии является гарантия того, чтобы мнение спортсменов было ключевым при принятии решений в сфере олимпийского движения. Члены комиссии также принимают участие в оценке олимпийской спортивной программы, городов — кандидатов Игр, следят за их организацией.
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