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Стась: «В Нюрнберге мне сломали клюшкой челюсть. В перерыве смотрю в зеркало, а челюсть на две части»

Тренер молодежной сборной Беларуси - о международном опыте.

Сергей Стась. Фото: ФХБ

Главный тренер Гомеля и молодежной сборной Беларуси Сергей Стась рассказал об одной из травм.

— Вы играли в американских, немецких и белорусских клубах, но при этом в Россию вас не занесло. Это какая-то позиция или просто не предлагали?

— Предложения были после моего успешного сезона в Нюрнберге. Звали в Казань. Но я отказался. Помню, в разговоре с тренером даже проскользнули фразы, что вы, мол, много тренируетесь. Вспоминаешь и думаешь: какой был балбес. Но тогда в Германии на руках был контракт и хорошие условия.

— Есть какие-то отличия в отношении к хоккею в этих регионах?

— Северная Америка — это вообще отдельная история. Там нужно было каждый день доказывать состоятельность. Как-то подписал контракт на просмотре, а в первом же матче в драке сломал два пальца. И что делать? А там два варианта: или уезжаешь, или играешь. Так я просто перематывал поломанные пальцы, разрезал перчатку и действовал как бы тремя пальцами. Вот так выходил на лед месяц. Что творил… Хотя, с другой стороны, это проявление характера было.

В Нюрнберге мне сломали клюшкой челюсть. Сразу ничего не понял. В перерыве смотрю в зеркало, а челюсть на две части, зубы разделены. Сделали операцию. Через пять дней приходит менеджер: мол, без тебя никак. Доктор тогда сказал: «Мы тебя собрали, любой толчок — и все развалится». Подписал бумагу, что беру на себя ответственность. Мне сделали на челюсть маску, с которой и играл. На психологическом уровне казалось, что каждый удар снова ломает кости. А соперники пытались локти всунуть под маску.

Придерживаюсь правила, что есть боль, через которую можно играть и помочь клубу. Хотя, если откровенно, при перезаключении контракта моей самоотверженности с челюстью никто не учел, — сказал Стась, пишет sportarena.by
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