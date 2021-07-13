В июне эти соревнования должна была принять Беларусь, однако организаторы решили перенести чемпионат в другую страну. В октябре будут разыграны 22 комплекта наград — по 11 в мужских и женских соревнованиях.





Гренхен принимал чемпионат Европы по велотреку в октябре 2015 года, — информирует официальный сайт Европейского велосипедного союза.







