+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Гарет Саутгейт может остаться главным тренером сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что намерен руководить командой в рамках подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре. Однако, по его словам, он не намерен задерживаться на своем посту дольше, чем нужно.





«Я не хочу брать на себя какие-либо обязательства дольше, чем мне следовало бы. Я не хочу этим злоупотреблять, поэтому такие вещи следует обсудить», — сообщил Саутгейт.

«Хочу вести команду на чемпионат мира в Катар. Я чувствую, что за четыре года мы добились прогресса. Мы финишировали четвертыми, третьими и вторыми».

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем намерен предложить Гарету Саутгейту новый контракт до 2024 года.

Англия под руководством Саутгейта проиграла в финале Евро-2020 сборной Италии в серии пенальти.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]