Гарет Саутгейт может остаться главным тренером сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что намерен руководить командой в рамках подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре. Однако, по его словам, он не намерен задерживаться на своем посту дольше, чем нужно.
«Я не хочу брать на себя какие-либо обязательства дольше, чем мне следовало бы. Я не хочу этим злоупотреблять, поэтому такие вещи следует обсудить», — сообщил Саутгейт.
«Хочу вести команду на чемпионат мира в Катар. Я чувствую, что за четыре года мы добились прогресса. Мы финишировали четвертыми, третьими и вторыми».
Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем намерен предложить Гарету Саутгейту новый контракт до 2024 года.
Англия под руководством Саутгейта проиграла в финале Евро-2020 сборной Италии в серии пенальти.
12:05 13/07/2021
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