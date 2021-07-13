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Месси о Кубке Америки: «Спасибо, Боже, что сделал меня аргентинцем!»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после победы в Кубке Америки.


«На «Маракане» в класико с Бразилией...

Потрясающий Кубок Америки. Мы знаем, что способны прибавить еще во многих аспектах, но парни выложились без остатка на поле, и я невероятно горжусь тем, что являюсь капитаном этой шикарной команды.

Хочу посвятить победу своей семье, которая всегда дает мне силы продолжать путь, моим друзьям, которых я люблю столь сильно, всем, кто поддерживает нас, и 45 миллионам аргентинцев, которым пришлось несладко из-за проклятого коронавируса, – особенно тем из них, кого он коснулся непосредственно. Это все ради вас.

И, разумеется, я посвящаю эту победу Диего Марадоне, который наверняка болел за нас, где бы он ни был.

Празднуя, давайте не забывать, что до возвращения к обычной жизни еще далеко. Давайте будем черпать из этой победы силы для того, чтобы и дальше вместе бороться с вирусом.

Спасибо, Боже, за все, что дал мне, спасибо за то, что сделал меня аргентинцем!

Чемпионы Америки!» – написал Месси.
by.tribuna.com
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