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В Милане во время празднования победы сборной Италии пострадали 15 человек

По меньшей мере 15 человек получили повреждения различной степени тяжести в Милане во время празднования победы сборной Италии над командой Англии в финале чемпионата Европы по футболу, трое из них попали в больницу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Corriere della Sera.

По данным издания, травмы болельщики получили на центральной площади Дуомо, где собрались тысячи людей. Один из госпитализированных получил тяжелое ранение в области живота из-за сработавшего пиротехнического устройства, другой из-за той же пиротехники потерял три пальца на руке, а третий получил повреждение в области груди от удара об ограждение.

В восточной части города злоумышленники отобрали телефон у двух болельщиков, полиция уже задержала их. В Милане фанаты отмечали победу всю ночь, многие из них купались в городских каналах, забирались на памятники и общественный транспорт.
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