+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Безудержное веселье: как итальянцы празднуют победу сборной на Евро-2020

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по футболу. В финальном матче итальянцы обыграли команду Англии по пенальти. Смотрите на видео, как тысячи болельщиков праздновали победу в Риме.





Матч финала чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Сборная Италии встретилась с национальной командой Англии. На игру пришли посмотреть более 67 тысяч фанатов, пишет Sputnik. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти победу вырвали итальянцы — 3:2.

Болельщики сборной Италии по всему миру празднуют победу. Особо эмоционально отреагировали на викторию сборной в Риме. Тысячи людей вышли на площадь Пьяцца Венеция, веселились, пели песни, танцевали и жгли файеры. Ночные гуляния продолжались несколько часов.

Сборная Италии стала двукратным чемпионом Европы по футболу. Первая победа национальной команды состоялась в 1968 году.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]