Конор Макгрегор успешно перенес операцию на сломанной ноге





"Ребята, только что из операционной! Операция прошла отлично! Ощущение потрясающее! 6 недель на костылях и вернусь обратно!" — написал Конор в Twitter.





Макгрегор в концовке первого раунда главного поединка UFC 264 против американца Дастина Порье сломал ногу, а на второй раунд врачи ирландца не выпустили. В связи с этим победу техническим нокаутом одержал Порье, который уверенно выиграл стартовый отрезок боя по очкам, пишет Прессбол.











