Для прилетающих в Японию из Беларуси введен дополнительный карантин
Ужесточение мер введено из-за обнаружения в республике штамма "дельта" коронавирусной инфекции COVID-19.
© REUTERS / KIM KYUNG-HOON
Граждане, прибывающие в Японию из Беларуси, в течение трех дней обязаны находиться на самоизоляции в гостинице, которую определят соответствующие службы в порту прилета, сообщает Министерство спорта и туризма Беларуси со ссылкой на МИД Японии.
При этом, пишет Sputnik, в первый и третий день карантина прибывшие обязаны пройти ПЦР-тестирование. Если оба анализа дадут отрицательный результат, граждане смогут покинуть отель и отправиться к месту проживания.
При этом правило двухнедельной самоизоляции, установленное в Японии и касающееся всех прибывающих в страну, не отменяется. Таким образом у граждан, прилетающих в Японию из Беларуси, будет два карантина - 3 и 14 дней.
Сохраняется также необходимость предъявления в аэропорту сертификата об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19. Тест должен быть сделан не ранее, чем за 72 часа до вылета в Японию.
Дополнительные строгие меры в отношении прилетевших из Беларуси введены из-за обнаружения в республике штамма "дельта" коронавирусной инфекции COVID-19.
Карантин не для спортсменов
Как пояснили в Республиканском научно-практическом центре спорта, нововведения не касаются членов белорусской спортивной делегации, прибывающих в Токио для участия в Олимпийских играх. Они будут приезжать на Игры не ранее, чем за пять дней до соревнований и убывать не позже двух дней после выступления.
Члены делегаций обязаны пройти два тестирования до вылета в Японию, одно – в аэропорту по прилету, затем загрузить результаты в специальное мобильное приложение, получить три QR-кода, по которым пропустят к месту обследования на COVID-19 в аэропорту.
С помощью мобильного приложения организаторы будут отслеживать социальные контакты пользователей, а также следить за состоянием их здоровья - температурой тела и наличием симптомов коронавируса.
Члены делегаций, проживающие в Олимпийской деревне, будут тестироваться ежедневно.
Режим ЧС
Усиление мер безопасности вызвано опасениями японских властей в связи появлением новых мутаций коронавируса. На прошлой неделе в стране было введено чрезвычайное положение на время Олимпиады в Токио, а также решено не пускать болельщиков посещать спортивные объекты Токио, где пройдут соревнования ОИ.
Олимпиада в Токио была перенесена с 2020 на 2021 год из-за коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
19:27 12/07/2021
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