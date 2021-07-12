



«На «Маракане» в класико с Бразилией...





Потрясающий Кубок Америки. Мы знаем, что способны прибавить еще во многих аспектах, но парни выложились без остатка на поле, и я невероятно горжусь тем, что являюсь капитаном этой шикарной команды, пишет Трибуна.





Хочу посвятить победу своей семье, которая всегда дает мне силы продолжать путь, моим друзьям, которых я люблю столь сильно, всем, кто поддерживает нас, и 45 миллионам аргентинцев, которым пришлось несладко из-за проклятого коронавируса, – особенно тем из них, кого он коснулся непосредственно. Это все ради вас.





И, разумеется, я посвящаю эту победу Диего Марадоне, который наверняка болел за нас, где бы он ни был.





Празднуя, давайте не забывать, что до возвращения к обычной жизни еще далеко. Давайте будем черпать из этой победы силы для того, чтобы и дальше вместе бороться с вирусом.





Спасибо, Боже, за все, что дал мне, спасибо за то, что сделал меня аргентинцем!





Чемпионы Америки!» – написал Месси.



