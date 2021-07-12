Виталий Кутузов: «Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется и Шкурин снова будет играть за сборную»
Бывший нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузов прокомментировал отказ Ильи Шкурина по политическим причинам выступать за сборную своей страны.
«Сложно сказать, будет ли Шкурин играть в сборной Беларуси, выступая за «Динамо» Киев. Ему угрожали на родине даже репрессивными методами – отправить в армию, жаловались в УЕФА, пишет Трибуна.
Я считаю, что это выбор каждого человека выразить свою позицию. Если он так сказал, значит, у него были причины. Это личное дело каждого, играть в сборной или нет, петь гимн или нет. Его основное время работы это клуб, там он получает зарплату, выполняет условия контракта. Сборная его ничем не держит, кроме патриотических ноток.
Хотя он и молодой парень, но принял взвешенное решение не выступать за сборную Беларуси. Самое главное, чтобы это не отразилось на его карьере. Ведь даже такого уровня футболистов в Беларуси не много. Надеюсь, когда-нибудь что-то поменяется и он снова будет играть за сборную, если будет соответствовать требованиям главного тренера. К сожалению, в условиях, которые есть сейчас, наверное, это невозможно», – сказал Кутузов.
18:24 12/07/2021
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