Гроссмейстер Владислав Ковалев больше не представляет на турнирах Беларусь
Гроссмейстер Владислав Ковалев, который уехал за границу, чтобы "вернуться в свободную Беларусь", больше не представляет Беларусь на турнирах
В прошлом году в августе Владислав Ковалев был среди первых подписантов письма спортсменов за свободные выборы и против насилия.
Теперь напротив фамилии Владислава Ковалева в официальном рейтинг-письме указано FIDE (Международная федерация шахмат), сообщает radiosvaboda
16:18 12/07/2021
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