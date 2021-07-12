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Гроссмейстер Владислав Ковалев больше не представляет на турнирах Беларусь

Гроссмейстер Владислав Ковалев, который уехал за границу, чтобы "вернуться в свободную Беларусь", больше не представляет Беларусь на турнирах

Гроссмейстер Владислав Ковалев больше не представляет на турнирах Беларусь
В прошлом году в августе Владислав Ковалев был среди первых подписантов письма спортсменов за свободные выборы и против насилия.

Теперь напротив фамилии Владислава Ковалева в официальном рейтинг-письме указано FIDE (Международная федерация шахмат), сообщает radiosvaboda
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