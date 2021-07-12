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Минское "Динамо" ведет переговоры с форвардом "Ванкувера"

Телеграм-канал «Хоккейный Бульбаш» сообщил, что минское «Динамо» ведёт переговоры с форвардом «Ванкувера» Тайлером Грэйоваком.

Напомним, ранее российский журналист Алексей Шевченко предполагал, что Грэйовак действительно может продолжить карьеру в минском «Динамо». 

«Подтверждаем догадки Алексея Шевченко. По нашей информации, 28-летний центрфорвард входит в сферу интересов клуба из столицы Беларуси. Стороны находятся в стадии переговоров», – сообщает «Хоккейный Бульбаш».

Ранее канадец выступал в НХЛ за «Миннесоту», «Вашингтон» и «Ванкувер». Всего на его счету 84 матча и 15 (12+3) очков в сильнейшей лиге планеты. Большую часть времени он выступал в АХЛ – 340 матчей. 
Источник: tribuna.com
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