Похудел и оброс как моджахед - как Ивулин держится в заточении

Задержание журналиста «Трибуны», футболиста «Крумкачоў» и интернет-блогера Александра Ивулина облетело беларусский интернет. И не только спортивный.





Сотни, если уже не тысячи слов поддержки летят на подмогу Александру со всей страны и даже из-за ее пределов.





Футболисту предъявлено обвинение по части первой статьи 342 УК РБ, карающей за организацию, подготовку либо активное участие в «действиях, грубо нарушающих общественный порядок». Ивулину грозит до четырех лет лишения свободы.





Поддержка не прекращается ни на миг. Правозащитники уже признали журналиста политзаключенным. А в воскресенье 11 июля артист Цирка дю Соллей Семен Букин поддержал арестованных Ивулина и бойца Алексея Кудина на митинге в Стокгольме.





В Белостоке возле консульства Беларуси, а также в центре города прошла акция солидарности с независимыми СМИ, организованная местной беларусской диаспорой.





Трибуне » удалось получить некоторые сведения об условиях в изоляторе временного содержания (ИВС) на Окрестина, куда журналиста перевели вечером 2 июля. Вот чем поделился источник, знакомый с ситуацией:





«Он [Ивулин] в порядке, насколько это вообще возможно в таком месте. Каждый день – зарядка, разминка, растяжка, как позволяют условия «хаты», причем в «красавских» тапках. Конечно, месяц в ЦИП (Центре изоляции правонарушителей – Tribuna.com) не мог пройти незаметно – похудел и оброс как моджахед, только рыжий. Но он силен духом, держится бодро, позитивно.





При переходе из ЦИП в ИВС он успел перехватить из своей передачи комплект белья, полотенце, зубную пасту и щетку. Шампунь ему оставил сокамерник, а мыло давали».





Также Ивулин благодарит всех, кто его поддерживает. За состояние своих родных и друзей, которых уголовное обвинение журналиста повергло в шок, он переживает больше, чем за свое собственное.





В неволе Ивулин научился играть в нарды (они сделаны из хлеба, а доска процарапана на скамейке). Условия в ИВС на Окрестина – очень жесткие:





передачи не отдают;

нет матрасов и подушек – люди спят на голых досках;

выводят из камеры в основном «ласточкой».





Впрочем, в ЦИП, где журналист отбывал административный арест, ситуация еще хуже. Если в ИВС число заключенных в камерах обычно соответствует числу мест, то в ЦИП Ивулин находился в камерах, рассчитанных на 4-6 арестантов, куда помещали 15-20 человек, в основном, «политических», но добавляли бомжей дл остроты ощущений.





По информации источника, Александра в ночь на субботу, 10 июля, перевезли в СИЗО на улице Володарского в Минске. Там, говорят, есть небывалые для Окрестина вещи – матрасы и белье, походы в душ и даже телевизор.





Так что есть вероятность, что Ивулин видел, как Италия выиграла чемпионат Европы.