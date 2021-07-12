Соболенко дошла до полуфинала Уимблдона и поднялась на третье место мирового теннисного рейтинга
Сильнейшая белорусская теннисистка Арина Соболенко, дошедшая до полуфинала Уимблдона (лучшее достижение белоруски на турнирах Большого шлема), улучшила свое положение в мировом рейтинге на одну позицию.
После успешного выступления на Уимблдоне Соболенко в обновленной версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) подвинула американку Софию Кенин и стала третьей ракеткой мира.
Напомним, Соболенко уступила в полуфинале Уимблдона чешке Каролине Плишковой – 7:5, 4:6, 4:6. Чешская теннисистка в свою очередь проиграла в финале австралийке Эшли Барти, которая продолжает оставаться первой ракеткой мира. На втором месте в рейтинге японка Наоми Осака.
Десятка сильнейших теннисисток планеты сейчас выглядит так:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) - 9 635 очков;
2 (2). Наоми Осака (Япония) - 7 336;
3 (4). Арина Соболенко (Беларусь) - 6 965;
4 (6). София Кенин (США) - 5 640;
5 (7). Бьянка Андрееску (Канада) - 5 331;
6 (5). Элина Свитолина (Украина) - 5 125;
7 (13). Каролина Плишкова (Чехия) - 4 975;
8 (9). Ига Свёнтек (Польша) - 4 695;
9 (3). Симона Халеп (Румыния) - 4 330;
10 (12). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 4 165;
Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко по-прежнему занимает 14-е место (3 845), Александра Саснович – находится на 86-й позиции (938), Ольга Говорцова - на 124-й (672).
09:39 12/07/2021
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