К сожалению, 19 наших офицеров пострадали в ходе столкновений с толпами [фанатов]. Это совершенно неприемлемо, — добавили в ведомстве.





Полиция поблагодарила фанатов, которые были в хорошем настроении и вели себя прилично. Однако 49 самых ярых нарушителей спокойствия правоохранителям пришлось арестовать.





Сколько пострадавших среди самих фанатов, пока неизвестно.





Также после матча началась травля трёх футболистов из английской сборной в соцсетях. Тех, кто оставлял расистские комментарии в адрес Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо и Букайо Саки обещали наказать.













Кроме того, в соцсетях появились кадры, как британские фанаты напали на итальянских после победы Италии. На это отреагировали британцы в соцсетях, отметив, что болельщики после матча ведут себя отвратительно.





Болельщики Италии подверглись нападению после игры на лондонском Уэмбли. Видя все расовые оскорбления, брошенные в адрес Санчо, Рэшфорда и Саки, я действительно счастлив, что Италия победила, — написал комментатор ролика с избиением.





В финале Евро-2020 встретились сборные Италии и Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился победой итальянцев со счётом 3:2. Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 1:1.



