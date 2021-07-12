Сборная России в очередной раз разочаровала соотечественников, бесславно покинув турнир после группового этапа, а украинцы оказались удачливее и вошли в топ-8. Не плохо выступила и команда Дании добравшись до полуфинала. К сожалению, это едва не свело в могилу лидер сборной Кристиана Эриксена. «Лента.ру» вспоминает главные события завершившегося турнира.





Прагматизм превыше всего

В финальном матче чемпионата Европы сборная Англии решила не отступать от привычного для себя на этом турнире прагматичного стиля игры. Команде посчастливилось забить Италии быстрый гол на третьей минуте усилиями Люка Шоу, после чего команда Гарета Саугтейга принялась сушить игру и оборонять преимущество.





Итальянцы наращивали давление и на 67-й минуте все же забили. Мяч в сетку после отскока от штанги добил Леонардо Бонуччи. Больше ни в основное, ни в дополнительное время зрители голов не увидели, дело дошло до серии пенальти. Здесь нервы крепче оказались у итальянцев, а англичане умудрились не забить три пенальти подряд. Титул заслуженно ушел к самой яркой команде чемпионата. Британцы же упустили отличный шанс впервые в истории выиграть турнир.





Сердце Эриксена

Чемпионат Европы едва не начался с трагедии. Уже во втором матче турнира прямо на поле мог умереть полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен. В концовке первого тайма встречи с Финляндией хавбек без контакта с соперником рухнул на газон, и по характеру падения стало сразу ясно, что дела плохи. К футболисту кинулись врачи и игроки обеих команд. Последние выглядели глубоко шокированными, хотя и пытались сохранять самообладание. На бровке появилась плачущая жена Эриксена, которую успокаивали лидеры датской сборной. Стадион и болельщики по всему миру погрузились в мучительное ожидание.





В итоге врачам удалось привести Эриксена в чувство, покидал поле он уже в сознании. Позже стало известно, что игрок пережил остановку сердца и имел все шансы закончить жизненный путь прямо на газоне. Оперативная и квалифицированная помощь медиков спасла 29-летнему футболисту жизнь, но дальнейшая его карьера под большим вопросом. Эриксену после инцидента имплантировали кардиостимулятор, сейчас он взял паузу и ничего не говорит о возвращении на поле. Но какая же мелочь футбол по сравнению с человеческой жизнью!





Фиаско россиян

Российские болельщики будут вспоминать минувший чемпионат Европы без особой ностальгии. От команды Станислава Черчесова не то чтобы многого ждали, но реальность оказалась жестче самых пессимистичных прогнозов. Два крупных поражения от д чан и бельгийцев, а также вымученная победа над Финляндией — вот итог поездки российской команды на турнир. Этих результатов хватило лишь для последнего места в группе, но больше всего поклонников сборной России расстроила игра, точнее ее отсутствие.





Черчесов после турнира мог бы сохранить лицо и подать в отставку, но вместо этого сначала затаился, а затем дал очень странную пресс-конференцию.

Там он дал понять, что уходить из сборной не намерен, считает свою работу безошибочной, а также зачем-то назвал себя полевым командиром и государственным чиновником. Выступление тренера длилось 2,5 часа, и как говорят разные источники, именно эта пресс-конференция его и «похоронила». Руководство РФС не захотело вставать на защиту немного выпавшего из реальности специалиста и 8 июля прекратила с ним сотрудничество.





Украинский успех

Совсем другие эмоции подарила своим болельщикам сборная Украины. В течение турнира команда Андрея Шевченко переживала взлеты и падения, и в последний момент с третьего места заползла в плей-офф, где поймала звездный час. В 1/8 финала украинцы встречались с очень крепкой сборной Швеции, которую обыграли благодаря голу на последних секундах овертайма. В четвертьфинале последовало крупное по счету (0:4), но небезнадежное по игре поражение от англичан. В целом, попадание в восьмерку сильнейших команд Европы — безусловный успех для страны.





Команду Шевченко по ходу турнира поддерживали многие болельщики в России. В сети появлялись видео из баров и фан-зон в России, на которых фанаты бурно праздновали голы украинцев. Многие противопоставляли украинскую сборную российской, обращая внимание на яркую атакующую игру последних и выгодное преимущество Шевченко перед Черчесовым по части адекватной оценки реальности.

Крах грандов

На нынешнем Евро сразу несколько фаворитов прекратили борьбу за титул очень рано, а именно на стадии 1/8 финала. Немцы, которые могли и вовсе остаться без плей-офф, в первом же раунде были биты англичанами, а их соперники по группе португальцы при очень симпатичной игре и сильном составе были сломлены прагматичной Бельгией. Между прочим, именно Португалия была действующим чемпионом Евро.





Но главная сенсация чемпионата Европы произошла во встрече 1/8 финала между Францией и Швейцарией. Чемпионы мира-2018 за 20 минут до конца встречи вели с комфортным счетом 3:1, но затем случилось необъяснимое.





Трехцветные дважды пропустили, а затем не смогли собраться ни на овертайм, ни на серию пенальти. Решающий 11-метровый не забил самый дорогой футболист мира Килиан Мбаппе.

Позже французская пресса объясняла случившееся множеством мелких и не очень конфликтов в звездном французском коллективе. При это главный тренер Дидье Дешам должность сохранил.

А судьи кто

Лучшими из россиян на чемпионате Европы были арбитр Сергей Карасев и его помощники, ведь они пробыли на Евро гораздо дольше, чем футбольная сборная. Российские судьи работали на трех матчах чемпионата и за все три получили очень высокие оценки от профессионалов. Самой статусной и по совместительству резонансной для Карасева стала игра 1/8 финала между Чехией и Нидерландами.





Во втором тайме россиянин принял смелое решение, удалив после просмотра видеоповтора Маттейса де Лигта за «фол последней надежды». Голландцы после этого пропустили два мяча, а их фанаты проклинали судью в соцсетях. Однако большинство специалистов заняли сторону Карасева.





После игры с Голландией россиянина дважды назначали резервным арбитром. Можно смело констатировать, что благодаря Евро Карасев вышел на новый уровень.





Скандалы

Главным скандалом Евро, несмотря на наличие VAR, стал судейский. В полуфинале между датчанами и англичанами нидерландский арбитр Данни Маккелли назначил спорный пенальти в ворота сборной Дании, причем сделал это в овертайме при счете 1:1. Именно это эпизод решил исход встречи, а в адрес судьи и англичан поднялась волна хейта.





Это не пенальти. Я не знаю, почему помощники не попросили судью взглянуть на монитор. В такой момент важно, чтобы судья был полностью уверен в решении. Думаю, бригада VAR подвела судью





Арсен Венгер

Французский тренер





Не могло не обойтись и без дискуссий насчет участия команд в акции в поддержку движения BLM. Какие-то команды вставали на колено перед стартовым свистком, какие-то, включая сборную России, нет. Болельщики на разных стадионах Европы освистывали то преклоняющих, то непреклоняющих колени. Все обвиняли друг друга и переругивались, но обошлось без крупных скандалов.





Момент с падением Рахима Стерлинга в матче Дания — Англия, Фото: Laurence Griffiths / Reuters

Свежая кровь

Турнир, как это часто бывает, открыл для болельщиков несколько ярких команд, от которых не ожидали каких-то крутых результатов. Прежде всего, это касается сборной Дании, которая после двух поражений на старте турнира запрыгнула аж в полуфинал. Причем у команды Каспера Юльманна были все шансы добраться и до решающего матча. Судьбу встречи 1/2 финала против Англии решил спорный пенальти в дополнительное время. Да, англичане играли лучше и создали больше моментов, но неуступчивые датчане влюбили в себя почти всех нейтральных болельщиков.





Еще одной командой, неожиданно попавшей в топ-8 этого турнира, стала Чехия. Лет 15-20 назад в этой команде блистали Милан Барош, Павел Недвед, Карел Поборски и Ян Коллер. Сейчас в ней и близко нет таких ярких звезд, но игра у чехов очень симпатичная. При этом, она дает результат. Остановили чехов в четвертьфинале как раз датчане.





Среди открытий нельзя не упомянуть и Швейцарию, которая выбила из турнира французов, а затем едва не проделала такой же трюк с испанцами.

Еще один сюрприз поклонникам футбола преподнесла Италия. На нынешний турнир «скуадра адзурра» привезла едва ли не самый невзрачный по именам состав за последние несколько десятков лет, но эти парни прогремели на весь мир и влюбили в себя миллионы болельщиков.

Назло рекордам

Перенесенный на год из-за пандемии коронавируса турнир оказался аномальным и переписал историю по ряду пунктов. Все обратили внимание на безумное количество автоголов, многие из-которых были нелепыми. Футболисты 11 раз поразили собственные ворота, что превосходит общее количество подобных событий на всех предыдущих чемпионатах Европы вместе взятых!





Еще на стадии 1/8 финала команды превзошли установленный на прошлом Евро рекорд результативности, а по итогам турнира количество голов достигло 142. Побить такое достижение в будущем будет очень непросто.





На нынешнем Евро несколько достижений установил и капитан сборной Португалии Криштиану Роналду. Форвард забил на турнире пять мячей и обошел Мишеля Платини по количеству голов в финальных стадиях Евро. Кроме того, нападающий «Ювентуса» первым из футболистов сыграл на пяти чемпионатах Европы, а также сравнялся с иранцем Али Даеи по числу голов на международном уровне. Сейчас в их активе по 109 мячей.





Криштиану Роналду

Фото: Alexander Hassenstein / Reuters

Новые звезды

Любой чемпионат Европы или мира открывает широкому кругу футбольных болельщиков новые имена, и этот турнир не стал исключением. Форвард сборной Чехии Патрик Шик выступал в Италии, теперь играет за «Байер», в составе которого забил девять мячей в Бундеслиге, но только на Евро он заставил говорить о себе всю Европу. Форвард забил пять мячей и стал лучшим бомбардиром турнира вместе с Роналду. Сейчас за 25-летним игроком наверняка выстроится очередь из топ-клубов.





Талант и набор качеств игрока бровки сборной Нидерландов Дензела Дюмфриса до старта Евро были известны исключительно поклонникам голландского футбола. 25-летний футболист ПСВ произвел на турнире фурор. Играя на позиции крайнего защитника он забил два мяча и, в целом, был очень хорош и в атакующих, и в оборонительных действиях. Представить себе, что этим летом ПСВ сможет его сохранить, очень сложно.





Качественный турнир провел и Эмиль Форсберг. Да, это не последний игрок «РБ Лейпциг», но четырех голов на турнире от шведского футболиста мало кто ожидал. Полузащитник был настоящим лидером шведской сборной и в каждом матче вел ее за собой.





Из совсем молодых дарований ярче всех себя проявил полузащитник сборной Дании Миккель Дамсгор. Атакующий футболист с лицом популярного в России музыкального исполнителя Slava Marlow поразил всех прекрасным дриблингом, сделал одну голевую передачу и забил два сумасшедших и очень важных мяча. С его гола в девятку начались «похороны» сборной России на турнире. Он же положил сумасшедший мяч в девятку со штрафного в полуфинале с Англией.





Дамсгор пользуется сумасшедшей популярностью в Дании. Футболист до последнего скрывал дату приезда в родной городок Юллинг, но за пару часов до прибытия игрока информация все же утекла к местным жителям. За два часа у въезда в 10-тысячнй город собралось несколько сотен человек, многие были в футболках с фамилией Дамсгора. Болельщики приветствовали машину земляка, организовав живой коридор у проезжей части. Позже игрок устроил импровизированную фото и автограф-сессию.











