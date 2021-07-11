



Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.





По словам Александры, технически попытка, обеспечившая победу, не была идеальной. Вместе с тем, девушка считает свою задачу выполненной, а золотая медаль – отличный бонус и награда для нее и ее команды.





Серебряным призером соревнований с результатом 57,37 м стала Муневвер Ханджи из Турции. Бронза досталась представительнице Франции: Джона Эгуи отправила снаряд на отметку 55,82 м. Четвертое место заняла еще одна белоруска Анна Калиновская, а ее соотечественница Карина Буткевич стала 11-й.