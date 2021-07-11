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Белоруска Александра Коньшина стала чемпионкой Европы среди молодежи в метании копья

Копьеметательница из Беларуси Александра Коньшина с новым личным рекордом в 59,14 м выиграла золотую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике среди молодежи (U-23) в Таллине (Эстония).


Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости сообщили в Белорусской федерации легкой атлетики.

По словам Александры, технически попытка, обеспечившая победу, не была идеальной. Вместе с тем, девушка считает свою задачу выполненной, а золотая медаль – отличный бонус и награда для нее и ее команды.

Серебряным призером соревнований с результатом 57,37 м стала Муневвер Ханджи из Турции. Бронза досталась представительнице Франции: Джона Эгуи отправила снаряд на отметку 55,82 м. Четвертое место заняла еще одна белоруска Анна Калиновская, а ее соотечественница Карина Буткевич стала 11-й.
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