УЕФА может расширить чемпионат Европы с 24 до 32 команд









УЕФА изучает вариант с расширением числа участников Евро до 32, сообщает Триубна со ссылкой на Associated Press.





Решение об этом должны принять до 2023 года, а изменения могут вступить в силу с 2028 года.





Только в 2016 году турнир расширили с 16 до 24 команд. Но УЕФА уже сейчас анализирует возможность участия 32 из 55 стран-членов организации.





Если примут решение о расширении, то, возможно, придется пересмотреть или отменить квалификацию.