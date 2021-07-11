+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

УЕФА может расширить чемпионат Европы с 24 до 32 команд

Количество сборных, участвующих в чемпионате Европы, может вырасти.



УЕФА изучает вариант с расширением числа участников Евро до 32, сообщает Триубна со ссылкой на Associated Press.

Решение об этом должны принять до 2023 года, а изменения могут вступить в силу с 2028 года.

Только в 2016 году турнир расширили с 16 до 24 команд. Но УЕФА уже сейчас анализирует возможность участия 32 из 55 стран-членов организации.

Если примут решение о расширении, то, возможно, придется пересмотреть или отменить квалификацию.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]ail.com

Реклама на сайте:
[email protected]