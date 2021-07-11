Президент ФК "Бенфика" отправлен под домашний арест
Президент португальского футбольного клуба "Бенфика" Луиш Филипе Виейра отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве, отмывании денег и уклонении от налогов.
Об этом сообщает в воскресенье interfax.by со ссылкой на агентство Associated Press.
Суд назначил сумму залога - $3,5 млн.
Вместе с 72-летним Виейрой были задержаны еще трое фигурантов. Руководитель португальского клуба причастность к преступлениям отрицает.
Виейра возглавляет клуб "Бенфика" с 2003 года. После задержания Виейры руководство клубом принял Руй Кошта, который занимал должность спортивного директора со времени завершения игровой карьеры в 2008 году.
17:31 11/07/2021
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