Президент ФК "Бенфика" отправлен под домашний арест









Об этом сообщает в воскресенье interfax.by со ссылкой на агентство Associated Press.





Суд назначил сумму залога - $3,5 млн.





Вместе с 72-летним Виейрой были задержаны еще трое фигурантов. Руководитель португальского клуба причастность к преступлениям отрицает.





Виейра возглавляет клуб "Бенфика" с 2003 года. После задержания Виейры руководство клубом принял Руй Кошта, который занимал должность спортивного директора со времени завершения игровой карьеры в 2008 году.







