Россиянка Шнайдер и белоруска Дмитрук выиграли Wimbledon в парном юниорском разряде
Российская теннисистка Диана Шнайдер и представительница Беларуси Кристина Дмитрук стали победительницами турнира Большого шлема Wimbledon в парном разряде среди юниоров.
В финале соревнования они нанесли поражение паре Софья Костулас (Бельгия)/Лаура Хиетаранта (Финляндия) - 6:1, 6:2.
Российско-белорусская пара была посеяна на турнире под первым номером, пишет interfax.by.
17:09 11/07/2021
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