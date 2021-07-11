На Олимпиаду в Токио прибыли первые белорусские спортсмены

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Команда белорусских пловцов первой прибыла на Олимпийские игры в Токио 11 июля, сообщили Sputnik в пресс-службе НОК Беларуси.





До начала соревнований спортсмены пройдут изоляцию в специальном тренировочном лагере в городе Амагасаки. Меморандум об организации этого лагеря при содействии белорусского посольства был подписан 11 марта.

В плавании нашу страну в Токио представят восемь спортсменов: Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай, Алина Змушко, Евгений Цуркин, Анастасия Кулешова, Анастасия Коряковская, Артем Мачекин и Никита Цмыг. Всего на Играх–2020 выступят 109 белорусских атлетов, представляющих 20 видов спорта.





Белорусские пловцы на Олимпиадах





За все время белорусские пловцы на Олимпийских играх завоевывали 12 медалей. Сергей Копляков был двукратным чемпионом и серебряным призером Игр-1980, а также выигрывал серебро на Играх-1976. Елена Рудковская была олимпийской чемпионкой и бронзовой призеркой Барселоны-1992. Эльвира Василькова брала серебро и бронзу в Москве в 1980-м, Ольга Клевакина также была бронзовой призеркой Олимпиады-80.





В новейшей истории все успехи белорусского плавания связаны с Александрой Герасименей: наша "золотая рыбка" дважды становилась серебряной призеркой Игр в 2012-м, она же завоевала бронзовую медаль спустя четыре года в Рио. Кстати, в Токио выступит ее муж Евгений Цуркин. Его успехи в плавании пока скромнее: чемпион Европы (2014) и чемпион Универсиады (2013 и 2015).





32 Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года. На главных стартах четырехлетия будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.