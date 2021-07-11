Суперкомпьютер дал прогноз на финал чемпионата Европы





Информация представлена на сайте The Analyst, передает ru.oxu.az со ссылкой на

lenta.ru.





Согласно вычислениям, вероятность победы сборной Италии составляет 57,8%. Команда Гарета Саутгейта будет выступать в родных стенах - финальный матч пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Свою единственную победу на международном футбольном турнире сборная Англии также одержала дома, обыграв Германию в финале чемпионата мира в 1966 году. Лучшим достижением на Евро для англичан стали бронзовые медали в 1968 году.