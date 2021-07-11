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Макгрегор сломал большеберцовую кость, ему сделают операцию

Стали известны некоторые подробности травмы ирландского бойца.


Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 264 рассказал о травме, которую получил Конор Макгрегор в главном поединке вечера против Дастина Порье.

Напомним, Макгрегор подвернул ногу и сломал ее в конце первого раунда боя, в связи с чем Порье присудили победу техническим нокаутом.

"Мне показалось, что это была лодыжка, ноя же не врач, я не могу сказать точно. Ему сделают рентген, и мы точно узнаем, что с ним", - начал Уайт.

Однако сразу после этих слов главный коммерческий директор UFC Хантер Кэмпбелл сообщил президенту промоушена обновленную информацию о состоянии ирландца, которую Уайт сразу же рассказал журналистам, пишет Korrespondent.net.

"Перелом большеберцовой кости, голень", - сообщил функционер.

Конора Макгрегора уносят на носилках / Источник: Getty Images

Интересно, что эту информацию достаточно быстро подтвердил MMA Junkie, и Уайт с юмором на это отреагировал: " Я не знаю, как они, черт возьми, так быстро это поняли".

Также президент промоушена рассказал, что ирландцу предстоит операция.

"Макгрегору стоит завершить карьеру? Послушайте, завтра ему сделают операцию, и мы пока не знаем, как долго он будет отсутствовать, сколько ему нужно будет времени на реабилитацию и восстановление", - отметил Уайт.

Более того, Дана Уайт анонсировал четвертый бой Макгрегора и Порье, который может состояться после полного выздоровления ирландца.
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