Англия или Италия? Пять фактов о финалистах Евро-2020

Отметим несколько любопытных фактов, подтверждающих, пишет interfax.by, что борьба оппонентов будет напряженной, а шансы на победу у команд равны.





- История личных встреч сборных Италии и Англии насчитывает 27 поединков, из которых десять раз оказывались сильнее итальянцы, восемь раз – англичане, а девять раз команды не смогли выявить победителя.





- Обеим командам потребовалось дополнительное время, чтобы пройти в финал Евро-2020. Италия на "Уэмбли" по пенальти обыграла Испанию после ничьей 1:1 в игровое время. Англия сумела превзойти Данию в экстра-тайме.





- За шесть игр чемпионата Европы команды на двоих пропустили всего четыре гола.





- Беспроигрышная серия сборной Италии насчитывает 33 матча. Последний раз «Скуадра Адзурра» уступала в сентябре 2018-го в Лиге наций против Португалии. Мировой рекорд – 35 матчей без поражений.





- Сборная Италии всего лишь раз становилась победителем чемпионата Европы – в 1968 году. Англия, в свою очередь, еще ни разу не поднимала над головой кубок европейского первенства.











