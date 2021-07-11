Долгожданная победа Месси: Аргентина выиграла Кубок Америки
В финале Кубка Америки сборная Аргентины была сильнее команды Бразилии с минимальным счетом (1:0).
© REUTERS / RICARDO MORAES
В финале с Бразилией аргентинцам хватило всего одного гола: Анхель ди Мария получил пас от де Пауля из глубины поля, ускорился и красиво перебросил вратаря, пишет Sputnik.
Для Месси это первый большой титул в сборной Аргентины. Именно провалы с национальной командой до сих пор регулярно припоминали Лео хейтеры при каждом удобном случае. Ведь у него было лишь золото Олимпиады в далеком 2008-м. Также в "послужном списке" – второе место на ЧМ-2014 и сразу три проигранных финала Кубка Америки.
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Кубок Америки 2021
Триумф аргентинской сборной слегка омрачил коронавирус. Изначально турнир должен был пройти как раз в Аргентине и Колумбии. Но в мае местная федерация лишила сначала Колумбию этого права из-за массовых протестов в стране, а затем и Аргентину из-за эпидемиологической ситуации.
В итоге хозяйкой чемпионата стала Бразилия, то есть финал для Неймара и компании, по сути, был домашним. Но Месси в этот раз не упустил свой шанс и пусть с четвертой попытки, но завоевал долгожданный Кубок для своей страны.
10:03 11/07/2021
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