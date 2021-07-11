+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Долгожданная победа Месси: Аргентина выиграла Кубок Америки

В финале Кубка Америки сборная Аргентины была сильнее команды Бразилии с минимальным счетом (1:0).

© REUTERS / RICARDO MORAES


В финале с Бразилией аргентинцам хватило всего одного гола: Анхель ди Мария получил пас от де Пауля из глубины поля, ускорился и красиво перебросил вратаря, пишет Sputnik.

Для Месси это первый большой титул в сборной Аргентины. Именно провалы с национальной командой до сих пор регулярно припоминали Лео хейтеры при каждом удобном случае. Ведь у него было лишь золото Олимпиады в далеком 2008-м. Также в "послужном списке" – второе место на ЧМ-2014 и сразу три проигранных финала Кубка Америки.

Хотя в "Барселоне" у Месси все в порядке: 35 клубных трофеев!

Кубок Америки 2021


Триумф аргентинской сборной слегка омрачил коронавирус. Изначально турнир должен был пройти как раз в Аргентине и Колумбии. Но в мае местная федерация лишила сначала Колумбию этого права из-за массовых протестов в стране, а затем и Аргентину из-за эпидемиологической ситуации.

В итоге хозяйкой чемпионата стала Бразилия, то есть финал для Неймара и компании, по сути, был домашним. Но Месси в этот раз не упустил свой шанс и пусть с четвертой попытки, но завоевал долгожданный Кубок для своей страны.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]