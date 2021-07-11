Долгожданная победа Месси: Аргентина выиграла Кубок Америки

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В финале с Бразилией аргентинцам хватило всего одного гола: Анхель ди Мария получил пас от де Пауля из глубины поля, ускорился и красиво перебросил вратаря, пишет Sputnik.





Для Месси это первый большой титул в сборной Аргентины. Именно провалы с национальной командой до сих пор регулярно припоминали Лео хейтеры при каждом удобном случае. Ведь у него было лишь золото Олимпиады в далеком 2008-м. Также в "послужном списке" – второе место на ЧМ-2014 и сразу три проигранных финала Кубка Америки.





Хотя в "Барселоне" у Месси все в порядке: 35 клубных трофеев!





Кубок Америки 2021





Триумф аргентинской сборной слегка омрачил коронавирус. Изначально турнир должен был пройти как раз в Аргентине и Колумбии. Но в мае местная федерация лишила сначала Колумбию этого права из-за массовых протестов в стране, а затем и Аргентину из-за эпидемиологической ситуации.





В итоге хозяйкой чемпионата стала Бразилия, то есть финал для Неймара и компании, по сути, был домашним. Но Месси в этот раз не упустил свой шанс и пусть с четвертой попытки, но завоевал долгожданный Кубок для своей страны.