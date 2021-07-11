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Джокович и Берреттини сыграют в финале Уимблдона

Знаменитый серб за свою карьеру пять раз выигрывал на Уимблдоне – в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.


Серб Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира, проходящего в эти дни в пригороде Лондона, пишет Sputnik.

В полуфинале Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова, посеянного под десятым номером, – 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

Встреча теннисистов продолжалась 2 часа и 44 минуты.

За престижный титул Джокович поспорит с итальянским спортсменом Маттео Берреттини (АТР 7).

Для серба это уже 30-й финал на соревнованиях Большого шлема, всего у него 19 титулов на четырех крупнейших теннисных соревнованиях.

Джокович за свою карьеру пять раз выигрывал на Уимблдоне – в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.
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