Джокович и Берреттини сыграют в финале Уимблдона





Серб Новак Джокович, являющийся первой ракеткой мира, вышел в финал Уимблдонского теннисного турнира, проходящего в эти дни в пригороде Лондона, пишет Sputnik.





В полуфинале Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова, посеянного под десятым номером, – 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.





Встреча теннисистов продолжалась 2 часа и 44 минуты.





За престижный титул Джокович поспорит с итальянским спортсменом Маттео Берреттини (АТР 7).





Для серба это уже 30-й финал на соревнованиях Большого шлема, всего у него 19 титулов на четырех крупнейших теннисных соревнованиях.





Джокович за свою карьеру пять раз выигрывал на Уимблдоне – в 2011, 2014, 2015, 2018 и 2019 годах.



