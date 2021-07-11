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Бой Макгрегор – Порье остановил врач

В Лас-Вегасе состоялся поединок между бойцами смешанного стиля (MMA) Конором Макгрегором и Дастином Порье.


Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Схватка продлилась всего раунд из-за травмы, которую получил ирландец в самой концовке пятиминутки. Макгрегор оступился после пропущенного от Порье удара и повредил ногу. В перерыве врач принял решение, что ирландец не сможет продолжить поединок и остановил его. Американцу присудили победу техническим нокаутом.

Поединок стал третьим между бойцами. Впервые Макгрегор и Порье столкнулись в октагоне UFC в 2014 году. Тогда ирландец сумел досрочно победить оппонента в первом раунде. В январе 2021-го американец взял реванш, а Макгрегор потерпел первое поражение нокаутом в карьере.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Порье удерживал пояс временного чемпиона организации и не сумел объединить титулы в поединке с на тот момент чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
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