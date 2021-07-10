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Гончаренко о Черчесове: с сожалением отношусь, когда тренеров увольняют. Надо оценивать — не пошел ли ты с горы

Главный тренер "Краснодара" Виктор Гончаренко высказался об увольнении Станислава Черчесова из сборной России.

У меня всегда огорчение от того, что увольняют тренеров. Знаю сам, насколько это тяжело все дается: и добиться результата, и чтобы футболисты развивались, и общение постоянно с руководством. Масса нюансов, которые надо учитывать, пишет pressball.by

Если у тебя есть какие-то договоренности и они где-то в какой-то мере не соблюдаются, и тебя увольняют... То есть масса факторов, я сейчас ни на кого не намекаю. Просто говорю, какие ситуации могут быть. Поэтому я всегда с сожалением отношусь, когда тренеров увольняют.

Единственное, что надо тренеру тоже оценивать — не пошел ли ты с горы. Может быть, ты забрался на пик и идешь вниз. Тогда уже, наверное, ты должен сам это в первую очередь понимать.

Ну вы имеете в виду "идешь вниз" применительно к конкретному проекту, а не вообще?
Да-да, — сказал Гончаренко в подкасте Cappuccino&Catenaccio.
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