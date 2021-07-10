У меня всегда огорчение от того, что увольняют тренеров. Знаю сам, насколько это тяжело все дается: и добиться результата, и чтобы футболисты развивались, и общение постоянно с руководством. Масса нюансов, которые надо учитывать, пишет pressball.by





Если у тебя есть какие-то договоренности и они где-то в какой-то мере не соблюдаются, и тебя увольняют... То есть масса факторов, я сейчас ни на кого не намекаю. Просто говорю, какие ситуации могут быть. Поэтому я всегда с сожалением отношусь, когда тренеров увольняют.





Единственное, что надо тренеру тоже оценивать — не пошел ли ты с горы. Может быть, ты забрался на пик и идешь вниз. Тогда уже, наверное, ты должен сам это в первую очередь понимать.





Ну вы имеете в виду "идешь вниз" применительно к конкретному проекту, а не вообще?

Да-да, — сказал Гончаренко в подкаст е Cappuccino&Catenaccio.



