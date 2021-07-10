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Евро-2020. Англичане ответили за использование лазерной указки в матче с датчанами

Фанаты английской сборной таким образом пытались помешать датскому вратарю Касперу Шмейхелю отбить пенальти


Болельщики сборной Англии по футболу EPA-EFE/Paul Ellis

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Футбольную ассоциацию Англии на €30 тыс. по итогам полуфинального матча чемпионата Европы против сборной Дании. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
7 июля сборная Англии обыграла команду Дании со счетом 2:1, второй мяч забил Гарри Кейн. Он добил мяч в сетку после нереализованного пенальти, в ходе пробития одиннадцатиметрового английские болельщики светили лазерной указкой в глаза вратарю датчан Касперу Шмейхелю.

Также англичане были оштрафованы за использование болельщиками пиротехнических средств и за беспорядки на трибунах во время исполнения национальных гимнов.

Сборная Англии впервые вышла в финал чемпионата Европы. В решающем матче англичане 11 июля в Лондоне сыграют с итальянцами. Встреча пройдет на стадионе "Уэмбли" и начнется в 22:00 мск.

 
ТАСС
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