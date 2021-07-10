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Чеферин о проведении Евро в нескольких городах: «Если спрашивать меня, то я бы больше не поддержал эту идею»

Президент УЕФА считает такой формат несправедливым по отношению к некоторым командам

Глава УЕФА Александер Чеферин поделился мнением об опыте проведения чемпионата Европы в нескольких городах.

«Если спрашивать меня, то я бы больше не поддержал эту идею. Думаю, это слишком сложно.

В каком-то смысле неправильно, что некоторым командам нужно покрыть более 10 000 километров, другим — 1000. Это несправедливо по отношению к болельщикам. Некоторым фанатам нужно оказаться в Риме, а через несколько дней — в Баку. Это 4,5 часа полета, пишет sportarena.by

Так что это сложно, идея интересная, но ее трудно реализовать. Я не думаю, что мы когда-нибудь сделаем это снова», — заявил Чеферин.

Напомним, финал чемпионата Европы примет лондонский стадион Уэмбли. В заключительном матче турнира 11 июля сразятся сборные Италии и Англии.
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