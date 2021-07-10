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"Это не теннис — больше похоже на войну. Ей подошло бы поле для регби"

Что писали в Англии о выступлении Соболенко на "Уимблдоне"

"Это не теннис — больше похоже на войну. Ей подошло бы поле для регби"
Лучшей теннисистке Беларуси по-прежнему не могут простить крики, а агрессивная манера заводит далеко не всех.

На сайте dailymail.co.uk теннисной теме всегда уделялось пристальное внимание. Вот что писали английские зрители об игре Арины Соболенко на ранних этапах турнира.

— Она жульничает со своим криком. Было высказано предположение, что она таким образом не позволяет слышать мячи!

— Артистизм и изящество исчезли из женской игры. Все сводится к тому, чтобы лупить по мячу и издавать первобытные крики. Удачи Эш Барти, она жемчужина, которая миксует разные подходы, обладает непринужденным стилем и является настоящим спортсменом!

— Хороший игрок, но невозможно смотреть со всем этим визжанием и криком. Невыносимо.

— Она, конечно, горячая!!!

— Пора теннисным властям ЗАПРЕТИТЬ КРИЧАТЬ при каждом ударе, что делают эти игроки. Это совершенно не нужно и очень неприятно для болельщиков, публики…

Ответ: Это не шутка, я не могу их смотреть.

— Это только у меня или она действительно горячая?

Ответ: Не уверен, по-моему, она похожа на злого парня.

Ответ: Только у тебя.


Боле подродно здесьpressball.by
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