Лучшей теннисистке Беларуси по-прежнему не могут простить крики, а агрессивная манера заводит далеко не всех.





На сайте dailymail.co.uk теннисной теме всегда уделялось пристальное внимание. Вот что писали английские зрители об игре Арины Соболенко на ранних этапах турнира.





— Она жульничает со своим криком. Было высказано предположение, что она таким образом не позволяет слышать мячи!





— Артистизм и изящество исчезли из женской игры. Все сводится к тому, чтобы лупить по мячу и издавать первобытные крики. Удачи Эш Барти, она жемчужина, которая миксует разные подходы, обладает непринужденным стилем и является настоящим спортсменом!





— Хороший игрок, но невозможно смотреть со всем этим визжанием и криком. Невыносимо.





— Она, конечно, горячая!!!





— Пора теннисным властям ЗАПРЕТИТЬ КРИЧАТЬ при каждом ударе, что делают эти игроки. Это совершенно не нужно и очень неприятно для болельщиков, публики…





Ответ: Это не шутка, я не могу их смотреть.





— Это только у меня или она действительно горячая?





Ответ: Не уверен, по-моему, она похожа на злого парня.





Ответ: Только у тебя.







