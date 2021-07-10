"Это не теннис — больше похоже на войну. Ей подошло бы поле для регби"
Что писали в Англии о выступлении Соболенко на "Уимблдоне"
Лучшей теннисистке Беларуси по-прежнему не могут простить крики, а агрессивная манера заводит далеко не всех.
На сайте dailymail.co.uk теннисной теме всегда уделялось пристальное внимание. Вот что писали английские зрители об игре Арины Соболенко на ранних этапах турнира.
— Она жульничает со своим криком. Было высказано предположение, что она таким образом не позволяет слышать мячи!
— Артистизм и изящество исчезли из женской игры. Все сводится к тому, чтобы лупить по мячу и издавать первобытные крики. Удачи Эш Барти, она жемчужина, которая миксует разные подходы, обладает непринужденным стилем и является настоящим спортсменом!
— Хороший игрок, но невозможно смотреть со всем этим визжанием и криком. Невыносимо.
— Она, конечно, горячая!!!
— Пора теннисным властям ЗАПРЕТИТЬ КРИЧАТЬ при каждом ударе, что делают эти игроки. Это совершенно не нужно и очень неприятно для болельщиков, публики…
Ответ: Это не шутка, я не могу их смотреть.
— Это только у меня или она действительно горячая?
Ответ: Не уверен, по-моему, она похожа на злого парня.
Ответ: Только у тебя.
Боле подродно здесь, pressball.by
10:47 10/07/2021
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