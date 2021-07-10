







"Если забью десять голов, то жарю на всю команду картошку? Я не умею жарить картошку, правда. Если я ее пожарю, то все останутся голодными. Я могу ее просто привезти, жарить не буду!" — как передает "Чемпионат", сказал Шкурин в интервью клубному каналу киевского "Динамо".





Стороны подписали арендное соглашение до конца сезона-2021/22 с последующим правом выкупа.



