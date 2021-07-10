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По данным источника, за последние 12 месяцев о баскетболисте грубо отзывались в соцсетях более 122 тысяч раз. На втором месте расположился форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рашфорд, однако о нем негативно высказывались гораздо реже — чуть больше 32 тысяч раз.





Тройку самых ненавистных спортсменов замкнул игрок в американский футбол Иом Брэди, который собрал около 28 тысяч оскорбительных комментариев. Четвертое и пятое места заняли баскетболист Кевин Дюрант (24 тысячи комментариев) и автогонщик Бубба Уоллес (21 тысяча) соответственно.





Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду расположился на седьмой строчке. Его оскорбили 11 тысяч раз.



