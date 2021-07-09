Белорусские частные футбольные клубы могут обязать перед началом чемпионата вносить сумму, эквивалентную примерно 2 900 000 рублей. Об этом 6 июля в эфире канала “Беларусь 5” сказал глава Белорусской федерации футбола Владимир Базанов, пишет euroradio.fm





Вероятно, чиновники хотят это сделать для того, чтобы благодаря финансовой “подушке безопасности” клуб смог доиграть в сезоне в том случае, если, к примеру, внезапно уйдёт спонсор и закончатся деньги. Так произошло с минским “Торпедо” в 2019 году, когда из-за отсутствия финансирования клуб сначала снялся с соревнований в высшей лиге, а позже и вовсе был расформирован. Но всем ли командам под силу такая сумма?

70% клубов не потянут

— По логике это хотят принять для финансовых гарантий участия в чемпионате, хотя и непонятно, каким образом. Нормальный негосударственный клуб для начала чемпионата такие деньги не обеспечит. Если только под банковские гарантии, — рассказывает Еврорадио коммерческий директор одного из белорусских футбольных клубов.





— Мы проведём в ближайшее время исполком и определим правила, по которым должны играть такие клубы, как Речица, все частные клубы, — так в интервью говорит Базанов. Еврорадио дозвонилось директору речицкого “Спутника” Олегу Монастырскому. Тот убеждён, что такой шаг от чиновников на его клуб повлияет не лучшим образом.





— Наверное, 70 процентов футбольных клубов не смогут положить эту сумму. Такие частные клубы, как, например, “Спутник”, — мы не сможем осилить это, — рассказывает Еврорадио Олег Монастырский. — И что значить “положить деньги”? Если бы нам сказали положить два-три миллиона на счёт АБФФ и мы могли бы пользоваться этими деньгами в течение каждого проходящего месяца, то это другое дело. А если просто положить, то это что такое?

Всех в равные условия

Сейчас перед началом чемпионата при прохождении лицензирования частные клубы должны предоставлять в АБФФ финансовые гарантии на сезон: информацию о своих учредителях и конкретные суммы от каждого спонсора.





— Ну хорошо, есть государственные клубы, например “Гомель”, “Витебск”, “Гродно”. Пусть эти клубы положат три миллиона! Почему-то если частный клуб — то надо, а если государственный — то не надо, — возмущается директор “Спутника”. — Если и будет такое, то пусть будет единым для всех. Если это футбол, то он должен развиваться по спортивному принципу.





Впрочем, такое решение ещё не принято. И будет ли принято?





— Вы же понимаете, что просто так ничего не бывает. Если это заявлено, значит, это будет исполнено, — продолжает Олег Монастырский. — И я считаю, что в этом решении есть рациональное зерно, потому что есть похожая европейская практика. Но этим “зерном” должны пользоваться все, а не отдельно взятые команды. Почему-то по детско-юношескому спорту мы всех загоняем в одни рамки, а тут “вы должны, а вы ничего не должны”. Как-то не совсем понятно.



