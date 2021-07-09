



Журналисту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Срок задержания – два месяца, пишет Трибуна.





По 342-й статье УК РБ Александру грозит до четырех лет лишения свободы.





Статья 342 УК РБ: Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления – наказываются арестом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет.





Напомним, Александр Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.



