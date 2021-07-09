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О белорусских спортсменах при подготовке к Олимпиаде: «им уже нечего опасаться»

Участник двух олимпийских игр, шеф миссии олимпийской команды Дмитрий Довгаленок дал комментарий БелТА во время встречи во Дворце независимости.

Шеф миссии олимпийской команды Довгаленок: «После всего, через что прошли белорусские спортсмены при подготовке к Олимпиаде, им уже нечего опасаться»
Участник двух олимпийских игр, шеф миссии олимпийской команды Дмитрий Довгаленок дал комментарий БелТА во время встречи во Дворце независимости. 

«Могу сказать, что в основном у нас состав команд сложившийся, люди опытные, очень нацеленные. После всего, через что прошли белорусские спортсмены при подготовке к Олимпиаде, им уже нечего опасаться. За время отборов, завоевания олимпийских лицензий, чемпионатов мира и Европы они закалились в непростых организационных условиях с учетом антиковидных мер. А также привыкли не обращать внимания на негатив, например в социальных сетях. Самое главное для спортсмена – выступить удачно. Я сам был спортсменом и знаю: приезжаешь, выступаешь и «просыпаешься» только тогда, когда стоишь на пьедестале, играет гимн и поднимается флаг. Вот тогда ты осознаешь, что что-то получилось. Все остальное время до того настраиваешься, думаешь о гонке, борьбе», – сказал Довгаленок.
 
Напомним, сегодня во Дворце Независимости состоялись торжественные проводы спортивной делегации на Олимпийские игры.  
 
 
 
by.tribuna.com
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