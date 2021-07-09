Ивулину грозит до четырех лет лишения свободы

В течение дня будет избрана мера пресечения. По этой статье Александру грозит до четырех лет лишения свободы.





Напомним, 2 июля стало известно, что Ивулин стал подозреваемым по этой статье и был переведен в СИЗО. Как сообщалось, его задержали вместе с журналистом Ярославом Писаренко 3 июня в квартире якобы за запрещенную символику. Ему дали 30 суток ареста. Он должен был выйти на свободу 3 июля.