Ивулину грозит до четырех лет лишения свободы
Игроку ФК "Крумкачы", журналисту Tribuna.com, автору канала "ЧестнОК" Александру Ивулину предъявлено обвинение по ч.1 ст.342 УК (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок)
Слева - А. Ивулин с камерой
В течение дня будет избрана мера пресечения. По этой статье Александру грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, 2 июля стало известно, что Ивулин стал подозреваемым по этой статье и был переведен в СИЗО. Как сообщалось, его задержали вместе с журналистом Ярославом Писаренко 3 июня в квартире якобы за запрещенную символику. Ему дали 30 суток ареста. Он должен был выйти на свободу 3 июля.
18:18 09/07/2021
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