С заботой об экологии: олимпийские медали сделали из переработанной бытовой электроники
Представитель оргкомитета Олимпиады в Токио Юки Арата назвал материал, из которого сделаны медали для награждения спортсменов.
"Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика", — приводит ТАСС слова Арата.
Летняя Олимпиада в Токио пройдет в период с 23 июля по 8 августа.
Источник: pressball.by
17:04 09/07/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение