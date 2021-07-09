"Мы изготовили 5 тысяч медалей, которые сделаны из переработанной домашней электроники. Речь идет о смартфонах, компьютерах. Все собрали и принесли нам жители Токио. Подиум, на котором будут проходить церемонии награждения, также экологичный — он сделан из переработанного пластика", — приводит ТАСС слова Арата.





Летняя Олимпиада в Токио пройдет в период с 23 июля по 8 августа.







