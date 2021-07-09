Журналисту и спортсмену Александру Ивулину предъявили обвинение





Игроку ФК «Крумкачы», журналисту «Трибуны», автору канала «ЧестнОК» Александру Ивулину предъявлено обвинение по части первой 342-й статьи УК РБ. В течение дня будет избрана мера пресечения, сообщает @tribuna_by.





По этой статье Александру грозит до четырех лет лишения свободы.





Напомним, Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.