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Журналисту и спортсмену Александру Ивулину предъявили обвинение

Ему грозит до четырех лет лишения свободы.


Игроку ФК «Крумкачы», журналисту «Трибуны», автору канала «ЧестнОК» Александру Ивулину предъявлено обвинение по части первой 342-й статьи УК РБ. В течение дня будет избрана мера пресечения, сообщает @tribuna_by.

По этой статье Александру грозит до четырех лет лишения свободы.

Напомним, Ивулин 4 июня был осужден на 30 суток ареста. Его осудили якобы за флаг на окне. Дело рассматривала судья Фрунзенского района Минска Юлия Близнюк.
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