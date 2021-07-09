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В Токио прошла торжественная встреча олимпийского огня

Заключительный этап эстафеты олимпийского огня стартовал в пятницу в японской столице ровно за две недели до начала летних Олимпийских игр.

Торжественная церемония по этому случаю проходит на стадионе "Комадзава олимпик", передает ТАСС.

В ходе церемонии губернатор Токио Юрико Коикэ получила лампаду с олимпийским огнем от амбассадора эстафеты, участницы трех Паралимпиад Аки Тагути. Это ознаменовало собой официальное прибытие огня в Токио и начало последнего этапа эстафеты. Токийский этап разделен на шесть частей. Завершится он на главной олимпийской арене в день открытия Олимпиады 23 июля.

Проведение эстафеты в Токио омрачило ухудшение ситуации с коронавирусом - на этой неделе показатели суточного прироста достигли максимума за два месяца. В результате почти везде она пройдет в закрытом режиме без зрителей. Исключение составят отдаленные и малонаселенные островные территории, входящие в префектуру Токио.

Олмпийские игры в японской столице должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. Олимпийские игры состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

Путь по стране

Эстафета стартовала 25 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима, пострадавшей в 2011 году от разрушительного цунами и аварии на одноименной АЭС. Бегуны пронесли огонь через поселок Окума, где располагаются реакторы аварийной АЭС, и рядом со скульптурой "Чудесной сосны". Она символизирует единственное из 70 тыс. деревьев в городе Рикудзэнтаката, уцелевшее после стихийного бедствия. Но и оно не смогло перенести последствий цунами и погибло в 2012 году.

Вслед за Фукусимой олимпийский огонь проследовал главным образом через префектуры на побережье Тихого океана. Затем эстафета переместилась на самый южный остров Окинава, откуда развернулась в обратном направлении и продолжила движение уже на восток, по побережью Японского моря, а далее в северную префектуру Хоккайдо и северо-восточные префектуры Иватэ и Мияги, также подвергшиеся разрушительному воздействию цунами.

Участники эстафеты пронесли пламя рядом со священной для японцев горой Фудзи, шелковой мануфактурой в Томиоке (префектура Гумма). Все эти объекты включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Часть забега прошла через Парк мира в городе Хиросима, который подвергся атомной бомбардировке во время Второй мировой войны. На юго-западном острове Кюсю огонь пронесли мимо замка Кумамото, пострадавшего от разрушительного землетрясения весной 2016 года.
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