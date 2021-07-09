+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Лукашенко спортсменам: «Народ ждет поднятый в небо над Токио флаг Беларуси»

Он призвал, чтобы успехи спортсменов стали ответом на санкции

Лукашенко спортсменам: «Народ ждет поднятый в небо над Токио флаг Беларуси»
Фото: president.gov.by
В пятницу, 9 июля, прошли торжественные проводы белорусской спортивной делегации на XXXII летние Олимпийские игры. Спортсменов традиционно провожал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента.

Говоря о предстоящей Олимпиаде в Токио, Лукашенко заметил, что из-за отложенного старта и накопившейся энергии борьба на этих Играх станет «как никогда жесткой и бескомпромиссной».

- Эта борьба всегда была тяжелой. Уверен, что на сей раз будет еще труднее, - заметил он.

Александр Лукашенко заметил, что, по его мнению, «спорт давно стал разменной картой в политике». И добавил, что победы белорусских спортсменов в этом году в Токио должны стать своеобразным ответом.

- Ответом тем людям, которые сначала взяли от страны все, что можно, а теперь желают ей и вам поражения. Ответом тем государствам, которые душат или пытаются задушить нас санкциями, - пояснил Лукашенко.

В завершение Александр Лукашенко добавил, что знает о том, что были в отношении спортсменов провокации и буллинг, угрозы и психологическое давление, которые спортсмены, по его словам, вынесли «как истинные атлеты».

Напомним, что еще никогда олимпийская делегация Беларуси не была такой маленькой.
Источник:
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Народная Конституция! Проект Конституции от...
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]