Фото: fc.vitebsk.by





Евгений Юрьевич, поделитесь своим мнением и эмоциями от половины сезона и атмосферы игры в последнем домашнем матче, на котором собралось большое количество болельщиков. Как оцените прогресс отдельных футболистов на уже прошедшей дистанции чемпионата?









При подведении итогов я предлагаю обратить внимание на заключительную игру первого круга — домашний матч с борисовским БАТЭ. Потому что наш тренерский штаб и футболисты решили, что мы будем идти шаг за шагом для продвижения своих идей и постоянного развития как тренеров, так и футболистов. На домашнюю игру с БАТЭ собралось почти 5 тысяч зрителей, которые сильно поддерживали наших игроков и гнали вперед. В матче с потенциальным претендентом на чемпионство наша команда продемонстрировала зрелый, взрослый, содержательный футбол и последние 10 минут мы, играя в большинстве, могли склонить чашу весов в свою пользу. Поэтому я считаю, что футбол является социальным видом спорта, который обязан привлекать зрителей на стадионы, чтобы отвлечь детей от гаджетов, влюбить малышей в эту игру, чтобы они приходили на стадионы и приводили своих родителей. Отрадно, что после игры к раздевалке нашего клуба спустились болельщики — иностранные студенты с клубными шарфиками. Это действительно было для меня выдающееся событие, я первый раз такое видел, чтобы толпа из двадцати человек с символикой «Витебска» дожидалась наших игроков для того, чтобы сфотографироваться и собрать автографы.





Что касается прогресса футболистов: по заключительной игре из двадцати одного человека в заявке нашего клуба было девять воспитанников витебского футбола, плюс два футболиста были травмированы и находятся в лазарете. Итого, мы имеем из двадцати трех футболистов — 11. Самый младший из них 2004 года рождения, который первый раз попал в заявку. Поэтому я считаю, что с этой функцией мы тоже справляемся. Кроме результата, мы пытаемся развивать местных футболистов, заставлять их двигаться, для того, чтобы они пополняли ряды именитых клубов и национальных юношеских сборных.





Болельщиков волнует информация о ситуации в клубе, появляются слухи о возможном уходе некоторых футболистов из команды? Как можете это прокомментировать? Можете ли уже назвать какие-то конкретные фамилии из тех, кто может уйти?





Конечно, сейчас сложилась очень непростая ситуация, но в устной беседе я переговорил со всеми лидерами команды. Никто не собирается уходить при условии того, что останется тренерский штаб и руководство клуба, потому что и тренеры, и футболисты приходили сюда по приглашению директора — он является гарантом стабильности. Поэтому, если ситуация будет стабильной и директор сам останется в клубе, то, я думаю, что мы сможем продолжать радовать зрителей, демонстрировать содержательный футбол, и прежде всего, воспитывать молодых футболистов. Если что-то изменится в руководстве клуба, то, конечно, последствия могут быть самые неожиданные. Завтра команда собирается — мы ждем решение директора, что он скажет по поводу своего будущего. От лица тренерского штаба и футболистов, я высказываюсь, чтобы на нас обратили внимание и подставили плечо. Мы не просим ничего запредельного — просто, чтобы то, что мы имели в первом круге — продолжить во втором. Мы будем пытаться делать все, что от нас зависит, для того, чтобы отстаивать честь города, приглашать болельщиков на стадион.





Кого можно ожидать на замену футболистам, которые могут покинуть команду?





То, что касается молодых футболистов — да, мы ищем игроков, потому что ситуация может сложиться по-разному. Опять же, будем отталкиваться от решения директора, и что он озвучит нам.





Тренироваться никто не прекращает — мы готовимся. Недельный цикл расписан. Мы все находимся в ожидании, — говорится в сообщении официального сайта "Витебска", пишет "Прессбол".



























