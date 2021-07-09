Агент Мирчи Луческу: Илья Шкурин полетит на сборы с киевским "Динамо". Речь идет об аренде без права выкупа
Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин перейдет в киевское "Динамо" на правах аренды.
Футболист отправится с украинским клубом на сборы. Об этом рассказал агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера столичного клуба Мирчи Луческу, пишет Прессбол.
"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа", — цитирует агента Sport24.
9 июля Шкурин пройдет медосмотр в киевском "Динамо".
В минувшем сезоне Илья Шкурин принял участие в девяти матчах РПЛ и забил три гола.
09:06 09/07/2021
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