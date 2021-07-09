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Агент Мирчи Луческу: Илья Шкурин полетит на сборы с киевским "Динамо". Речь идет об аренде без права выкупа

Белорусский форвард ЦСКА Илья Шкурин перейдет в киевское "Динамо" на правах аренды.



Футболист отправится с украинским клубом на сборы. Об этом рассказал агент Аркадий Запорожану, представляющий интересы главного тренера столичного клуба Мирчи Луческу, пишет Прессбол.

"Илья Шкурин полетит на сборы с "Динамо". Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа", — цитирует агента Sport24.

9 июля Шкурин пройдет медосмотр в киевском "Динамо".

В минувшем сезоне Илья Шкурин принял участие в девяти матчах РПЛ и забил три гола.
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