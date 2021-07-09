Станиславский заявил, что просто играл в теннис, не ради рекорда

Фото: Sapronov Yuri / Facebook





Об этом 7 июля сообщило Общественное.Более двух лет представители Национального реестра рекордов добивались внесения Станиславского в Книгу рекордов Гиннесса.





Харьковчанин уже 60 лет играет в теннис. Тренер Анатолий Дарий начал готовить Станиславского к соревнованиям, когда ему было 92 года.





"Когда мне сказали, что ему 92 года, я подумал: дожить до такого возраста – это уже рекорд. Просто ходить – тоже. А уж если играть в теннис... Мы с ним не расстаемся. Я беру его на турниры в Киеве, в частности турнир ветеранов", – отметил Дарий.





По словам Станиславского, пишет Гордон, во всех турнирах, где он участвует, он самый старший игрок.





"Я работал не для этого [мирового рекорда]. Я просто играл в теннис. Относительно Книги рекордов Украины: планирую на горных лыжах съехать в Буковеле и с парашютом", – заявил он.





Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов познакомился со Станиславским в 2015 году, предпринимателя поразили жизнелюбие теннисиста и его амбициозные мечты. Об этом Сапронов написал 7 июля в Facebook.





"В таком почтенном возрасте Дед все еще мечтал играть на чемпионатах мира и Европы по теннису, побывать на Wimbledon, сыграть гейм с Элиной Свитолиной, познакомиться со своим кумиром Роджером Федерером. С тех пор Станиславский стал постоянным участником чемпионатов мира среди ветеранов в категории 85+. Взял бронзу на чемпионате Европы в Анталье в парном разряде. Сыграл на международных турнирах – чемпионатах мира и Европы – в Голландии, США, Хорватии. И лично взял автограф у легендарного Федерера на Wimbledon", – сообщил бизнесмен.











