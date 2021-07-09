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Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу

Его команда заняла последнее место в группе на чемпионате Европы.


Российский футбольный союз расторг контракт с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым. Об этом сообщается в телеграм-канале РФС, пишет charter97.org. Там говорится, что решение было принято совместно с Черчесовым. РФС начнет работу по поиску кандидатов на эту позицию. Вместе с Черчесовым сборную покидает и его тренерский штаб.

Отметим, ранее Станислав Черчесов говорил, что не собирается покидать свой пост и готовится к матчу со сборной Хорватии.

Сборная России не смогла выйти в плей-офф на чемпионате Европы, заняв последнее место в группе.
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