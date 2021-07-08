Британцы просят сделать 12 июля выходным, если Англия выиграет ЧЕ

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Британцы создали петицию с просьбой сделать понедельник 12 июля выходным, пишет Sputnik, если сборная Англии победит на чемпионате Европы по футболу.





Соответствующую петицию об этом на интернет-сайте парламента Великобритании подписали уже более 230 тысяч человек.





"Объявить выходным днем понедельник 12 июля если Англия выиграет Евро-2020. Важно дать стране выходной на следующий день в случае победы команды", – говорится в ее тексте.





Правительство страны отреагировало на данную инициативу, предложив нанимателям самим решать – давать работникам выходной или нет.

Напомним, в среду 7 июля команда Англии в полуфинале Евро-2020 сумела одержать победу над сборной Дании со счетом 2:1.





Финал соревнований состоится в воскресенье 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли" – англичане сыграют с итальянцами, которые в полуфинале выиграли у команды Испании.





Полуфинал Евро-2020 Англия - Дания - Sputnik Беларусь, 1920, 08.07.2021

А пенальти точно был? Сборная Англии со скандалом вышла в финал Евро-2020











