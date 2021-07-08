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Соболенко не смогла пробиться в финал Уимблдона

Белорусская спортсменка смогла завладеть инициативой и обыграть соперницу в первом сете, но победить ей не удалось.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (4 WTA) не смогла выйти в финальную стадию Уимблдона в Великобритании, сообщает Sputnik.

Соболенко встретилась в полуфинале с чешской спортсменкой Каролиной Плишковой (13). Ранее спортсменки дважды встречались на турнирах в 2018 году, в которых белоруска праздновала победы.

В четверг 8 июля поединок получился непростой: Соболенко открыла счет, но Плишкова сокращала отставание. Тем не менее, в первом сете белорусская спортсменка обыграла соперницу, но чешка переломила ход поединка, победив – 7:5, 4:6, 4:6. Матч длился почти два часа.

В финале Плишкова встретится с первым номером рейтинга WTAавстралийкой Эшли Барти.

Ранее из соревнований выбыл ряд белорусов, в том числе экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (14).
Уимблдонский турнир в Лондоне продлится по 11 июля, призовой фонд состязаний – более 40 миллионов евро.
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